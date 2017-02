El DNIe 3.0 está siendo integrado en Linux (OpenSC)

La semana pasada necesité el documento de mi vida laboral de la Seguridad Social. Antiguamente siempre que requería acceder a la sede electrónica utilizaba el DNI electrónico en mi Linux pero, lamentablemente, me tocó renovarlo hace unos seis meses y (hasta donde yo sabía) el último DNIe 3.0 no funcionaba con el paquete OpenSC. Pero después de descargar la rama máster del proyecto y compilarla en mi portátil, me funcionó sin ningún problema. Pude acceder a la Sede Electrónica con él y descargarme el documento oportuno.