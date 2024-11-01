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DNI digital oficial el 2 de abril [CAT]

DNI digital oficial el 2 de abril [CAT]

El dni digital ya es oficial de pleno a partir del 2 de Abril, no será necesario llevar el DNI físico

| etiquetas: din , digital , oficial
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8 comentarios
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Ovlak #2 Ovlak
En España, al contrario de lo que mucha gente piensa, nunca ha sido necesario ni mucho menos obligatorio llevar el DNI físico. Lo que la ley dice es que es obligatorio identificarse ante las autoridades cuando estas lo requieran, pudiendo hacerse mediante el DNI pero también cualquier otro documento identificativo o, incluso, dando los datos oralmente. De esta última forma nos podemos arriesgar a que nos trasladen a comisaría para corroborarlos pero no sería, en ningún caso, un delito ni una irregularidad hacerlo así.
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silvano.jorge #6 silvano.jorge
#2 El carnet de la biblioteca no sirve para identificarte, DNI o carnet de conducir y si no el policía puede llevarte a comisaría (en teoría no detenerte, sólo "llevarte") para tomarte huellas e identificarte.
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#7 tropezon
#3 O sea que le damos a una multinacional americana el monopolio sobre nuestra id digital (en el caso del dni)

En las noticias sobre las apps de banco ya han salido un par de iniciativas europeas para evitar eso, pero me imagino que nadie ha pensado en esto del dni.
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ronko #8 ronko
#7 El banco, que las apps requieran otra forma de activar la firma sin pasar por la certificación de google del dispositivo. (Especialmente caixabank cuya app es una mierda).
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#1 lectordigital
Pero tendrás que llevar un tocho de móvil y vigilar que siempre tenga bateria
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ronko #3 ronko
#1 Y como con el banco, especialmente a partir de Septiembre con Google, olvidarnos de rootear y custom roms. :-(
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ElPerroDeLosCinco #4 ElPerroDeLosCinco
#1 Y quién no lo hace ya.
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#5 Jjota
Siempre puedes comprar un mini móvil. Y una batería externa para emergencias, mucho más útil que un trozo de papel, donde va a parar.
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