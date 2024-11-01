La división entre salud mental y física es imaginaria.

Esta revisión sistemática incluyó 19 estudios. Tres estudios informaron diagnósticos de salud mental utilizando los criterios de la Clasificación Internacional de Enfermedades o el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales: hasta el 82 %, el 67 %, el 25 % y el 22 % de los pacientes tras el SGB fueron diagnosticados con ansiedad, depresión, psicosis reactiva breve y trastornos de estrés postraumático, respectivamente. El riesgo de trastornos de ansiedad tras el SGB se normalizó después de 3 meses. [ENG]