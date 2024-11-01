¿A qué distancia tiene que estar el aire acondicionado para que no me denuncie el vecino? Esto dice la Ley en España

Según recoge la web ‘Certicalia’, la distancia mínima que debe respetar cualquier unidad exterior con respecto a las ventanas de pisos superiores es de 2,5 metros. En el caso de las ventanas ubicadas a la misma altura, la distancia debe ser de 2 metros. Con respecto a las prohibiciones para colocar la unidad exterior, está prohibida la instalación en las fachadas principales salvo que el elemento esté tapado por algún saliente arquitectónico que evite el impacto visual.