edición general
3 meneos
63 clics
¿A qué distancia tiene que estar el aire acondicionado para que no me denuncie el vecino? Esto dice la Ley en España

¿A qué distancia tiene que estar el aire acondicionado para que no me denuncie el vecino? Esto dice la Ley en España

Según recoge la web ‘Certicalia’, la distancia mínima que debe respetar cualquier unidad exterior con respecto a las ventanas de pisos superiores es de 2,5 metros. En el caso de las ventanas ubicadas a la misma altura, la distancia debe ser de 2 metros. Con respecto a las prohibiciones para colocar la unidad exterior, está prohibida la instalación en las fachadas principales salvo que el elemento esté tapado por algún saliente arquitectónico que evite el impacto visual.

| etiquetas: distancia , ac , aire acondicionado , vecino , lph , vivienda , casa , ventana
2 1 0 K 29 actualidad
7 comentarios
2 1 0 K 29 actualidad
#2 Pitchford
A lo de la prohibición en fachadas principales no parece que se le haga mucho caso por parte de algunos ayuntamientos. Incluso en fachadas que tienen terrazas donde colocarlos más disimulados, se ven aparatos en medio de la fachada, anárquicamente distribuidos.
3 K 44
Robus #7 Robus
#2 Bueno, en nuestro bloque perdimos una subvención del ayuntamiento porque cierto vecino decidió instalar un aire acondicionado en su ventana en vez de en el tejado (era más caro), y no quiso desmontarlo cuando el encargado del ayuntamiento nos avisó de que no había subvención si ese aire continuaba allí para el día "tal".

Lo peor del caso es que, como ese ya nos fastidió, algunos otros vecinos han hecho lo mismo ya que la subvención no la vamos a tener, y ¿para que complicarse en…   » ver todo el comentario
0 K 11
me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti *
Relacionadas:

1. Distancia mínima entre el aire acondicionado y la ventana del vecino: www.certicalia.com/blog/distancia-minima-entre-aire-acondicionado-y-ve
2. Si has reformado tu casa, puede que pagues más IBI. ¿Qué es "el catastrazo"?: decoracion.trendencias.com/casas/si-has-reformado-tu-casa-puede-que-pa
3. ¿Pagar el IBI te da derecho a la propiedad?: proddigia.com/pagar-el-ibi-te-da-derecho-a-la-propiedad/
4.…   » ver todo el comentario
0 K 13
rendri #5 rendri
En la ciudad de Madrid se rige por la "OCAS" sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2021/Ficheros/CroquisA
Os dejo el croquis, y depende del caudal de aire que le estés echando a los vecinos. Si tus máquinas están a menos de 5 m una de otra se suman los caudales. Además hay que tener en cuenta también las normativas de ruido, o la OPCAT que te dice que no puedes sumar más de 3ºC la temperatura en la ventana de tu vecino...
0 K 11
Cos.Se #3 Cos.Se
Gracias por compartir. No sabía esto estaba regulado.
0 K 6
#4 Cuchifrito
#3 Que yo sepa depende de las ordenanzas municipales. La web no dice de donde saca la regulación así que no se si hay alguna ley que lo regule o simplemente lo han sacado de las ordenanzas de algún municipio aleatorio...
0 K 10
#6 Marisadoro
#4 Parece que intervienen desde las leyes estatales hasta los estatutos de la comunidad de propietarios, pasando por ordenanzas municipales.

www.proinstalaciones.com/articulos/normativa-articulos/11145-normativa
0 K 15

menéame