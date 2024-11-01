El dispositivo del fantasma de Pepper: la intermedialidad y el efecto de presencia

Este articulo tiene como objetivo el análisis de una de las técnicas de ilusión óptica más populares en el siglo XIX, conocida con el nombre de Pepper’s Ghost o el fantasma de Pepper. Esta técnica es una de las precursoras en la utilización de la imagen virtual en la escena, motivando una discusión vigente en nuestros días, la relación entre la presencia virtual y la presencia “real” en el teatro. Para la comprensión de este dispositivo, nos referiremos a la técnica y los elementos que intervienen en su proceso, así como a los conceptos