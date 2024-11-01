edición general
7 meneos
19 clics
Diseñan con IA generativa antibióticos inéditos contra la resistencia bacteriana

Diseñan con IA generativa antibióticos inéditos contra la resistencia bacteriana

César de la Fuente, bioingeniero español (Universidad de Pensilvania), es uno de los científicos más destacados en la lucha contra las bacterias resistentes a los antibióticos. Su equipo y el de Pranam Chatterjee presentan en un estudio "AMP-Diffusion", una IA generativa (GenAI) capaz de diseñar moléculas antibacterianas inéditas, con potencial terapéutico probado en modelos animales. Analiza datos para hallar candidatos y crea desde cero moléculas que la naturaleza nunca produjo.

- Paper (abierto): doi.org/10.1016/j.celbio.2025.100183

| etiquetas: ia generativa , antibiótico , resistencia bacteriana , genai , amp-diffusion
7 0 0 K 83 ciencia
sin comentarios
7 0 0 K 83 ciencia

menéame