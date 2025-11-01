Los diseñadores de carteles que ayudaron a dar vida a las películas [Eng]  

La muerte de Struzan el 13 de octubre, poco después de la de Casaro el 30 de septiembre, fue un golpe doble: dos titanes del diseño de carteles de cine dibujados a mano, desaparecidos en menos de un mes. En un campo que mezcla explícitamente arte y comercio, pero que ha sido superado por la fotografía de retrato, Photoshop y (¡uf!) la inteligencia artificial, estos dos gigantes utilizaron herramientas analógicas y anticuadas de pinturas y pinceles para crear lienzos que llegaron a significar más que solo las películas que anunciaban.