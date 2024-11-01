edición general
Discute con alguien y le detienen por llevar drogas

El arrestado fue cacheado por no rebajar el tono de la discusión con otra persona en plena calle y la Policía encontró droga por valor de 2.000 euros, en concreto, 42 gramos de speed. También fue detenido por resistencia a la autoridad en Valladolid.

Tito_Keith
Es lo que pasa cuando eres tu mejor cliente
aPedirAlMetro
"la Policía encontró droga por valor de 2.000 euros, en concreto 42 gramos de speed."

Veamos... 2000/42 = 47€ ....
Speed a precio de farlopa xD
Un gramo de speed cuesta sobre los 13-14'€, si llevaba 42, serian unos 600€ , no 2000€
ElPerroDeLosCinco
#2 Es de primero de periodismo que se calcula el precio de la droga incautada a 50€ el gramo. Da igual qué droga sea y si se incauta en la calle, en un barco o una plantación.
Kantinero
#9 Es de primero de periodismo

Pues será de lo poco que enseñan en periodismo
dilsexico
#2 La cantidad incautada baja misteriosamente pero el valor inicial se queda igual?
Furiano.46
#2 se ve que de esto controlas, :roll:
pitercio
¿Pero tenía razón, el otro se fue al final sin pagar? :troll:
frg
¿Esas bolsitas de la foto son 42 gramos? Eso es "consumo propio" a todas luces.
Juantxi
Mucho speed pero pocas luces.
Furiano.46
#5 bien visto
Leon_Bocanegra
Pero donde compra esta gente el Spiz? En una boutique?
Furiano.46
Llevas speed encima y te pones a liarla en plena calle? No es de ser el lápiz más afilado del estuche...
lvalin
#1 Si lo llevas también dentro, si.
manc0ntr0
Si eso de la foto son 42g los pelinos que tengo en la coronilla son melena
Sandilo
Todos sabemos que una discusión la gana el grite más fuerte :-D
