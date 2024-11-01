Discute con alguien y le detienen por llevar drogas

El arrestado fue cacheado por no rebajar el tono de la discusión con otra persona en plena calle y la Policía encontró droga por valor de 2.000 euros, en concreto, 42 gramos de speed. También fue detenido por resistencia a la autoridad en Valladolid.
| etiquetas: drogas , calle , discusión , policía , gente , valladolid
Veamos... 2000/42 = 47€ ....
Speed a precio de farlopa
Un gramo de speed cuesta sobre los 13-14'€, si llevaba 42, serian unos 600€ , no 2000€
Pues será de lo poco que enseñan en periodismo