edición general
23 meneos
128 clics
Discurso final | El Señor de la Guerra

Discurso final | El Señor de la Guerra  

El señor de la guerra (Lord of War, 2005) es un thriller de sátira criminal escrito y dirigido por Andrew Niccol. La película es famosa por su cruda y cínica mirada al tráfico internacional de armas, protagonizada por un magnético Nicolas Cage. La historia sigue el ascenso de Yuri Orlov (Cage), un inmigrante ucraniano en Nueva York que decide que vender armas es un negocio más lucrativo que el restaurante familiar.

| etiquetas: el señor de la guerra , nicolás cage , tráfico de armas , cine
17 6 0 K 220 Escenakas
8 comentarios
17 6 0 K 220 Escenakas
  1. ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
    Qué bien actúa Eamonn Walker haciendo de dictador de mierda
    2 K 38
  2. Pertinax #2 Pertinax
    #1 Me gusta más cómo lo digo yo.
    3 K 41
  3. #3 guillersk *
    La intro es de las mejores del cine


    m.youtube.com/watch?v=VHn1zogeyO4
    2 K 40
  4. Pertinax #4 Pertinax *
    #3 A puntito he estado de subir esa, pero esta contiene todo el mensaje de la peli.
    1 K 24
  5. Chusticia4all #5 Chusticia4all
    #4 Gracias, es buenisima.
    1 K 29
  6. #6 SpeakerBR *
    Gran pelicula que enseña como funciona el mundo.
    0 K 7
  7. ochoceros #7 ochoceros
    Película tristemente basada en hechos reales.
    0 K 12

menéame