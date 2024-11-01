Discurso final | El Señor de la Guerra  

El señor de la guerra (Lord of War, 2005) es un thriller de sátira criminal escrito y dirigido por Andrew Niccol. La película es famosa por su cruda y cínica mirada al tráfico internacional de armas, protagonizada por un magnético Nicolas Cage. La historia sigue el ascenso de Yuri Orlov (Cage), un inmigrante ucraniano en Nueva York que decide que vender armas es un negocio más lucrativo que el restaurante familiar.