Los directores de los principales periódicos instan a combatir las 'fake news': "Si es falso, no es noticia"

"No hay noticias falsas; o son noticias, o son falsas. Pasa como con los medicamentos, que no son buenos o malos, sino que curan, o no", comenzó el director de El Mundo, Francisco Rosell, en la jornada Periodismo y posverdad: cómo nos enfrentamos a las fake news, organizadas por Servimedia y la Universidad Complutense de Madrid con motivo del 30 aniversario de esta agencia de noticias en un debate moderado por su director, José Manuel González Huesa.