La directora de la Guardia Civil y el presidente de Correos avalaron a Aldama como cónsul: "Posee un amplio conocimiento de la Administración española"  

Víctor de Aldama fue nombrado cónsul honorario de Georgia gracias a cartas de recomendación de Juan Manuel Serrano, presidente de Correos y María Gámez, directora de la Guardia Civil. Gámez. afirmaba en su carta que Aldama ha demostrado ser "un profesional destacado" y que la institución que dirigía "se ha beneficiado de la experiencia del Sr. De Aldama". Serrano afirmaba que Aldama "posee un amplio conocimiento de las relaciones exteriores y un profundo conocimiento de la Administración Pública española".