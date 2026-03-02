edición general
La directora de la Guardia Civil y el presidente de Correos avalaron a Aldama como cónsul: "Posee un amplio conocimiento de la Administración española"

Víctor de Aldama fue nombrado cónsul honorario de Georgia gracias a cartas de recomendación de Juan Manuel Serrano, presidente de Correos y María Gámez, directora de la Guardia Civil. Gámez. afirmaba en su carta que Aldama ha demostrado ser "un profesional destacado" y que la institución que dirigía "se ha beneficiado de la experiencia del Sr. De Aldama". Serrano afirmaba que Aldama "posee un amplio conocimiento de las relaciones exteriores y un profundo conocimiento de la Administración Pública española". Visible en modo lectura

| etiquetas: aldama , maría gámez , juan manuel serrano , cónsul
4 comentarios
JuanCarVen #3 JuanCarVen
Un respeto el único que trabaja en la trama de Abalos era De Aldama.
pepel #2 pepel
Los cursos de la UCO adiestran muy bien a sus cebos. Incluso para ser Cónsul.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Envidia sana de China, aunque tambien como dice el sabio Farlaine "cuanto gilipollas y que pocas balas"
juliusK #4 juliusK
Recuerdo a meneantes que tito Koldo, matón de puticlub, fue condecorado por el Benemérito Instituto con la Orden del Mérito de la Guardia Civil (con distintivo blanco, creo que no da derecho a paga pero no me atrevería a asegurarlo) mucho antes de ser chofer del socialcomunisma, por unos "reconocidos servicios en la lucha contra el terrorismo en el Pais Vasco" que a fecha de hoy todavía desconocemos. Como desconocemos quien recomendó al siniestro Marlaska parael ministerio de…   » ver todo el comentario
