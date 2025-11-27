edición general
La directora de Energía de la CNMC niega en el Senado que Red Eléctrica les alertase de fallos antes del gran apagón: "No nos lo manifestaron como un problema"

Rocío Prieto, responsable del área que investiga el incidente, asegura que el operador estatal no informó de ningún incumplimiento previo del control de tensión de las empresas privadas. Ni el día del apagon ni los días previos nadie nos avisó de que hubiera problemas". La directora de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Rocío Prieto, ha negado hoy en la comisión que investiga el apagón en el Senado que Red Eléctrica hubiera avisado al supervisor de que algo estaba fallando en el sistema eléctrico con anterioridad

