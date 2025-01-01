El director de La Vuelta a España, sobre la participación de Israel: "No somos ajenos a lo que pasa, pero no los podemos expulsar"

Además, ha asegurado que desde la organización de La Vuelta —que cuenta con RTVE entre los principales patrocinadores— están “atentos a las reivindicaciones”, puesto que existe un “clima político” en torno al equipo israelí. “No somos ajenos a lo que pasa, pero no tenemos nada que decir a cualquier manifestación de carácter pacífico, manifestarse es un derecho constitucional”, ha agregado Guillén, que ha deseado suerte a Israel Premier Tech “como a todos” los equipos.
| etiquetas: vuelta , españa , israel , expulsar
Ciclismo: los equipos o selecciones nacionales de Rusia y Belarús “no están autorizados a participar en ningún evento” autorizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI, por sus siglas en francés). Además, la UCI anunció que a cualquier equipo con nacionalidad rusa o bielorrusa se le retirará el estatus de equipo de la UCI y se retirarán todos los eventos que se celebren en Rusia o Belarús, que con cinco en total. Los
… » ver todo el comentario
Pero cada cual sabe si esta contra un genocidio o lo apoya, si se quiere formas hay.
Supongo que acabaré detenido por el mossad y deportado a una cárcel de bukele en El Salvador, con el beneplácito de nuestra rigurosa y valiente administración.