edición general
15 meneos
12 clics
El director de La Vuelta a España, sobre la participación de Israel: "No somos ajenos a lo que pasa, pero no los podemos expulsar"

El director de La Vuelta a España, sobre la participación de Israel: "No somos ajenos a lo que pasa, pero no los podemos expulsar"

Además, ha asegurado que desde la organización de La Vuelta —que cuenta con RTVE entre los principales patrocinadores— están “atentos a las reivindicaciones”, puesto que existe un “clima político” en torno al equipo israelí. “No somos ajenos a lo que pasa, pero no tenemos nada que decir a cualquier manifestación de carácter pacífico, manifestarse es un derecho constitucional”, ha agregado Guillén, que ha deseado suerte a Israel Premier Tech “como a todos” los equipos.

| etiquetas: vuelta , españa , israel , expulsar
13 2 0 K 171 actualidad
12 comentarios
13 2 0 K 171 actualidad
Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
El problema es de la UCI que permite equipos de un país y no de otro.

Ciclismo: los equipos o selecciones nacionales de Rusia y Belarús “no están autorizados a participar en ningún evento” autorizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI, por sus siglas en francés). Además, la UCI anunció que a cualquier equipo con nacionalidad rusa o bielorrusa se le retirará el estatus de equipo de la UCI y se retirarán todos los eventos que se celebren en Rusia o Belarús, que con cinco en total. Los

…   » ver todo el comentario
10 K 116
Jaime131 #1 Jaime131
Pero el resto de equipos sí que podrían retirarse. Estaría bien que solo compitiera Israel.
4 K 33
#8 IsraelEstadoGenocida *
#1 En un deporte en el que los patrocinadores pueden obligar a los ciclistas qué material usar, dudo mucho que tengan los equipos la capacidad de hacer eso que propones.
0 K 14
Jaime131 #11 Jaime131
#8 Ni capacidad ni cojones. Si alguno los tuviera daría una buena lección al resto.
0 K 10
JackNorte #6 JackNorte *
No hace falta expulsarlos solo retirarse, o llevar banderas pro palestina o antigenocidio en cada camiseta. Una sandia es suficiente. O comer en cada rueda de prensa una rodaja de sandia , apoyando el producto local y a la vez visibilizando.

Pero cada cual sabe si esta contra un genocidio o lo apoya, si se quiere formas hay.  media
1 K 15
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#6 Eso de que no pueden expulsarles es una milonga inventada, pueden hacerlo como lo han hecho con otros deportes y países.
1 K 32
#12 IsraelEstadoGenocida
#10 Sigo pensando que sería más eficaz una hilera de banderas palestinas
0 K 14
D303 #4 D303
Es muy probable de después de 3 o 4 etapas y múltiples quejas por parte del estado asesino de Israel se retiren ante la reacción que van a tener entre el público.
0 K 9
#5 pirat *
#4 No soy aficionado, pero estoy deseando ir para mostrarles mi espalda y culo.
Supongo que acabaré detenido por el mossad y deportado a una cárcel de bukele en El Salvador, con el beneplácito de nuestra rigurosa y valiente administración.
1 K 16
#9 IsraelEstadoGenocida
#5 Creo que conseguirías más si les muestras una bandera de Palestina en su cara.
1 K 34
#10 pirat
#9 No se, imagínate la retransmisión diaria por tv de hileras de espaldas y culos a su paso.
0 K 7
#3 fingulod
Tampoco quieren, pero aunque quisieran, no podrían.
0 K 7

menéame