El director de La Vuelta a España, sobre la participación de Israel: "No somos ajenos a lo que pasa, pero no los podemos expulsar"

Además, ha asegurado que desde la organización de La Vuelta —que cuenta con RTVE entre los principales patrocinadores— están “atentos a las reivindicaciones”, puesto que existe un “clima político” en torno al equipo israelí. “No somos ajenos a lo que pasa, pero no tenemos nada que decir a cualquier manifestación de carácter pacífico, manifestarse es un derecho constitucional”, ha agregado Guillén, que ha deseado suerte a Israel Premier Tech “como a todos” los equipos.