El director técnico de La Vuelta: "La única solución es que el Israel-Premier Tech se de cuenta si sigue aquí no facilita la seguridad del resto  

La etapa 11 de La Vuelta, neutralizada a 3 kilómetros de meta por las protestas pro-palestina. Declaraciones del director técnico.

Veelicus #2 Veelicus
Pues si se van, entonces las protestas habrán servido para mucho
perogrullobrrr #3 perogrullobrrr *
No espero nada de los medios, pero esto puede ser un punto de inflexión a nivel mundial respecto al boicot a Israel.

Sinceramente, espero que ningun israeli tenga paz allá donde vaya

www.meneame.net/story/cantante-israeli-atacado-pintura-manifestantes-p
Connect #5 Connect
No se puede invitar a un equipo que se llama Israel. Sobre todo cuando es el único de los 23 equipos que viene con el nombre de un país. No lo ha hecho ninguno, y estos que están siendo blanco de protestas a nivel mundial, tienen los santos huevos de plantarse en una competición internacional con el nombre de Israel.

Son unos provocadores. Iban a eso, a provocar.
#4 Ovidio
El director técnico de la Vuelta echando balones fuera. Menudo impresentable
