El director de la Policía de Madrid vuelve de su baja cuatro meses después de la polémica por el atropello a una niña
Pablo Enrique Rodríguez había sido reprendido por ocultar al alcalde el incidente que fue gestionado irregularmente, según múltiples indicios.
actualidad
#3
Verdaderofalso
*
Espero que esté ya bien recuperado, ahora a ser juzgado
0
K
20
#1
Ratoncolorao
A estos la vida de la gente les suda el puto rabo. Es todo taaaaan PP y taaaan Almeida...
0
K
19
#2
calde
Vacaciones pagadas?
0
K
11
#4
Libre_albedrío
Seguro que sí, puesto que será una baja. Que seguramente la necesitaría porque tiene que ser muy jodido pasar por eso. Ahora que, la justicia maravillosa española, le da la espalda a la víctima porque se trata de un policía, seguro.
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
