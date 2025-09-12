·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13385
clics
Charlie Kirk, morir como piensas
6298
clics
Hablemos de crímenes por motivaciones ideológicas en EEUU usando las estadísticas
5793
clics
Así habla Ayuso cuando no tiene pinganillo. Tropiezo intelectual
5133
clics
Tellado lo ha vuelto a hacer
4621
clics
El vídeo de Guillermo Fesser en 'El Intermedio' explicando quién era Charlie Kirk
más votadas
644
Países Bajos se convierte en el cuarto país que no participará en Eurovisión 2026 si compite Israel: “Está en juego el sufrimiento humano”
692
Jair Bolsonaro es condenado a más de 27 años de prisión por conspirar para un golpe de Estado en Brasil
424
Un ex primer ministro de Francia (Dominique de Villepin) se rinde ante el papel de España en el genocidio de Gaza: “Salva el honor de Europa”
483
La Policía detiene al hijo de la alcaldesa de Bezana (PP-Vox) por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria durante un acto de memoria democrática
567
Rastreando a los francotiradores fantasma: cómo una unidad de Israel masacró a una familia desarmada en Gaza
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
43
meneos
273
clics
El director del Israel deja La Vuelta y se vuelve con su familia a Navarra
Óscar Guerrero ha dejado la carrera, a falta de las tres últimas etapas, para pasar tiempo con su familia después de toda la polémica y el clima creado a su alrededor.
|
etiquetas
:
vuelta
,
ciclista
,
israel
,
boicot
28
15
0
K
488
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
28
15
0
K
488
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
calde
Se acaba de dar cuenta de que el único interés de los dueños del equipo era hacer promoción de su genocidio y no ganar carreras.
No necesitaban a un buen director técnico, sino a uno lo suficientemente inconsciente como para dar la cara...
24
K
244
#1
SeñorPresunciones
Pues que descanse y no se preocupe. Todos tomamos decisiones equivocadas en algún punto de nuestra vida. Ahora a reposar, a disfrutar de la familia, a relajarse y a limpiar la cabeza para comenzar un nuevo proyecto laboral honrado.
11
K
91
#3
pepel
Sí, se puede. Ahora que vengan los boca chanclas y nos llamen terroristas.
7
K
81
#8
The_real_deal
que la gente te llame desde la ventanilla asesino o hijo de p... ¿Qué quieres que te diga? No es agradable
No, Oscar, lo que no es agradable es el genocidio que estabas ayudando a blanquear.
4
K
64
#5
Stieg
Una persona inteligente. Le ha tocado esa mierda y ha dimitido. Lo mismo haría yo. Que les jodan a los sionistas.
4
K
41
#6
txepel
Pregunta honesta: ¿cuántos de aquí renunciaríais al trabajo de vuestros sueños, la máxima categoría profesional y bien remunerado porque vuestro jefe sea un HdP inmoral?
0
K
11
#7
The_real_deal
#6
yo cuando sueño no trabajo.
2
K
26
#9
CerdoJusticiero
#6
porque vuestro jefe sea un HdP inmoral << porque ese trabajo consiste en blanquear un genocidio en curso
¿Tú aceptarías un trabajo que consistiera en facilitar asesinatos de niños?
2
K
32
#10
eldios13
#6
que cuantos seríamos nazis a sueldo dices?
1
K
20
#11
txirrindulari
#6
yo. Siguiente pregunta
0
K
9
#12
jonolulu
#6
¿El trabajo de tus sueños es blanquear genocidas? Prefiero ser basurero
0
K
17
#13
glynch
#6
pero qué comparación absurda y fuera de tema es esa?
No se trata de que tu jefe sea un hdp, sino de trabajar como anuncio andante de un estado asesino, racista, supremacista y genocida.
Hay diferencia, eh, macho?
Por cierto, yo tuve un jefe hdp y dejé el trabajo justo por ese motivo. Y estaba bien. Pero qu|é tendrá que ver eso con lo que está pasando...
0
K
6
#4
estemenda
*
En bici se tenía que volver. Y con la casa a cuestas.
0
K
10
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No necesitaban a un buen director técnico, sino a uno lo suficientemente inconsciente como para dar la cara...
No, Oscar, lo que no es agradable es el genocidio que estabas ayudando a blanquear.
¿Tú aceptarías un trabajo que consistiera en facilitar asesinatos de niños?
No se trata de que tu jefe sea un hdp, sino de trabajar como anuncio andante de un estado asesino, racista, supremacista y genocida.
Hay diferencia, eh, macho?
Por cierto, yo tuve un jefe hdp y dejé el trabajo justo por ese motivo. Y estaba bien. Pero qu|é tendrá que ver eso con lo que está pasando...