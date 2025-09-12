edición general
El director del Israel deja La Vuelta y se vuelve con su familia a Navarra

Óscar Guerrero ha dejado la carrera, a falta de las tres últimas etapas, para pasar tiempo con su familia después de toda la polémica y el clima creado a su alrededor.

Se acaba de dar cuenta de que el único interés de los dueños del equipo era hacer promoción de su genocidio y no ganar carreras.

No necesitaban a un buen director técnico, sino a uno lo suficientemente inconsciente como para dar la cara...
Pues que descanse y no se preocupe. Todos tomamos decisiones equivocadas en algún punto de nuestra vida. Ahora a reposar, a disfrutar de la familia, a relajarse y a limpiar la cabeza para comenzar un nuevo proyecto laboral honrado.
Sí, se puede. Ahora que vengan los boca chanclas y nos llamen terroristas.
que la gente te llame desde la ventanilla asesino o hijo de p... ¿Qué quieres que te diga? No es agradable

No, Oscar, lo que no es agradable es el genocidio que estabas ayudando a blanquear.
Una persona inteligente. Le ha tocado esa mierda y ha dimitido. Lo mismo haría yo. Que les jodan a los sionistas.
Pregunta honesta: ¿cuántos de aquí renunciaríais al trabajo de vuestros sueños, la máxima categoría profesional y bien remunerado porque vuestro jefe sea un HdP inmoral?
#6 yo cuando sueño no trabajo.
#6 porque vuestro jefe sea un HdP inmoral << porque ese trabajo consiste en blanquear un genocidio en curso

¿Tú aceptarías un trabajo que consistiera en facilitar asesinatos de niños?
#6 que cuantos seríamos nazis a sueldo dices?
#6 yo. Siguiente pregunta
#6 ¿El trabajo de tus sueños es blanquear genocidas? Prefiero ser basurero
#6 pero qué comparación absurda y fuera de tema es esa?
No se trata de que tu jefe sea un hdp, sino de trabajar como anuncio andante de un estado asesino, racista, supremacista y genocida.
Hay diferencia, eh, macho?

Por cierto, yo tuve un jefe hdp y dejé el trabajo justo por ese motivo. Y estaba bien. Pero qu|é tendrá que ver eso con lo que está pasando...
En bici se tenía que volver. Y con la casa a cuestas.
