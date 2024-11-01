·
El director de una escuela del condado de Alameda dimite tras una investigación que reveló que utilizaba Grindr para solicitar encuentros sexuales con alumnos. (Eng)
Jonathan M. Fey, de 54 años, antiguo director del instituto Amador Valley High School, supuestamente utilizó una cuenta de Grindr para intentar «ligar» con alumnos del centro.
|
etiquetas
:
jonathan m. fey
,
alameda
,
grind
,
alumnos
,
eeuu
