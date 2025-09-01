·
5
meneos
80
clics
El director ejecutivo polaco que arrebató la gorra del US Open se disculpa por un "grave error" tras la humillación mundial. [EN]
El director general de una empresa polaca de pavimentación, Piotr Szczerek, dijo en un comunicado el lunes por la mañana que creía que el jugador le había ofrecido el sombrero para sus hijos.
actualidad
8 comentarios
#1
elparches
Miente. Por qué en las imágenes se ve claramente como se lo roba.
En fin, se disculpa de que lo hayan cachado...
5
K
64
#4
cunaxa
#1
Si es una mentira, ¿ para qué la envías ?
0
K
7
#5
MPR
*
#4
La noticia es cierta, lo que es falso es la excusa del tipo.
La noticia demuestra que el tío es un impresentable (cosa que, por otra parte, ya sabíamos, pero lo mismo con una buena disculpa habría cambiado algo).
1
K
10
#6
cunaxa
#5
yo soy de la idea de que no hay que hacer famosos a los impresentables.
0
K
7
#7
MPR
#6
El tipo se hizo famoso robándole la gorra al niño.
Esto sólo confirma que la fama que se ha ganado la tiene mucho más que merecida.
0
K
7
#2
victorjba
Va a ser la gorra más cara de la historia. Que se joda.
1
K
29
#3
Aokromes
despues de ponerse chulo en un foro ahora pide perdon? cuandos pedidos habra perdido?
1
K
13
#8
esbrutafio
*
#3
A ver, que el pobre hombre es una víctima de la sociedad. Desde su más tierna niñez le han adoctrinado para ser un hombre de éxito, donde el éxito se define como acumular objetos inútiles (considerados riqueza) a costa de los más pobres.
Hasta ahora siempre le habían jaleado por ello.
Ahora, hipócritamente, se le recrimina.
Si especula con la vivienda y deja sin casa a niños cuyos padres no pueden pagar los alquileres, se le aplaude como un gran hombre. Ahora por quitar una gorra a un niño se le condena.
0
K
11
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
