El director de '2013: rescate en Los Angeles' cree que EE UU vive "un ataque de fascismo"

En la película, el presidente de EE UU decreta una ley de superioridad moral: ha prohibido el tabaco, la carne roja, la libertad religiosa y los matrimonios sin aprobación legal. Carpenter no cree que esa declaración de principios corresponda realmente al futuro: "En Estados Unidos pasamos por un ataque de nuestro propio fascismo; pasó a finales del siglo pasado, en los años treinta durante la depresión y nos vuelve cada vez que la sociedad se asusta ante el futuro". [Visionado de la noticia en modo lectura]

Romfitay #1 Romfitay
¡Qué sagacidad!
0 K 10
#2 Jotax
Que cree? Si es evidente
0 K 9
hazardum #4 hazardum
Tiene ciertas similitudes, la verdad.

Llamame serpiente
0 K 8
Fran_Ramos #3 Fran_Ramos
el fuego quema...
0 K 7

