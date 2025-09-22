Diputados de Sumar estudian ahora romper la unidad de voto contra el pacto "racista" en inmigración de PSOE y Junts que tumbará Podemos

Izquierda Unida (IU) ha sido la última formación política que ha dejado su voto en el aire y que ha expresado que no tiene decidido qué hacer. No es el único. El diputado de Compromís que sigue en el grupo de Sumar, Alberto Ibáñez, ya se manifestó en contra del texto cuando se conoció la exposición de motivos que lo acompañaba. Ahora se debate en si optará por la abstención o si se mantendrá en contra. Una decisión que comunicará el martes en rueda de prensa.
Una vez los inmigrantes están dentro del pais, ni el gobierno de izquierdas ni el de derechas los puede deportar
¿como tratas a los que ya están dentro? ¿los explotas? ¿no les das ayudas y que duerman en las calles?¿que haces con los menores solos?
es un tema muy complicado y es muy facil ser populista y decir "vamos a expulsar a los inmigrantes e impedir que vengan más"
Se deporta inmigrantes a diario y existen leyes y procesos judiciales claros para hacerlo. Es lo que tiene ser inmigrante, incluso tú siendo español en un país de la UE, que en cualquier momento te pueden devolver a tu país. Por supuesto que hay procesos y leyes para esto. Pero si no tienes la nacionalidad tu estancia dependerá de muchos factores y de que cumplas esos mínimos.
por ejemplo, en 2024 se estima que entraron 64 mill inmigrantes y se expulsaron 2500. Además de dificil, deportar es muy caro
De nada
Cada uno tendrá su opinión sobre si se pide el traspaso con un objetivo u otro y si es mejor o no.
En la mía un gobierno nacionalista que da prioridad a la conservación de la "identidad" sobre los derechos individuales tendrá una gestión más restrictiva
Los catalanes son nacionalistas porque sí, porque lo dicen en España.
Gobierna el PSOE con apoyos en España, hay que derogar el departamento de migración, que harán cosad nazis.
Viva la xenofobia.
¿Si a Cataluña se le diese por decir que ya tiene demasiado paquistaníes, y que solo acepta ucranianos?
Igual con los menores. Pero lo dicho, esto son solo suposiciones sin saber más del tema.
Es xenofobia esgrimida por la izquierda española como argumento natural.
Si no hay gente oara coger fresas, nos quedamos sin fresas. No traer mano de obra esclava en condiciones infrahumanas y llamarlo "derecho" y disfrazarlo de color fresa.
Buenos días
La cesión de competencias migratorias a Catalunya divide a las izquierdas: ¿es racista o un paso hacia la descentralización?
"...en este momento no existe una postura totalmente consensuada en el seno del grupo parlamentario de Sumar, ya que, según ha podido saber Público, tanto Izquierda
