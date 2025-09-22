Diputados de Sumar estudian ahora romper la unidad de voto contra el pacto "racista" en inmigración de PSOE y Junts que tumbará Podemos

Izquierda Unida (IU) ha sido la última formación política que ha dejado su voto en el aire y que ha expresado que no tiene decidido qué hacer. No es el único. El diputado de Compromís que sigue en el grupo de Sumar, Alberto Ibáñez, ya se manifestó en contra del texto cuando se conoció la exposición de motivos que lo acompañaba. Ahora se debate en si optará por la abstención o si se mantendrá en contra. Una decisión que comunicará el martes en rueda de prensa.