Diputados de Sumar estudian ahora romper la unidad de voto contra el pacto "racista" en inmigración de PSOE y Junts que tumbará Podemos

Izquierda Unida (IU) ha sido la última formación política que ha dejado su voto en el aire y que ha expresado que no tiene decidido qué hacer. No es el único. El diputado de Compromís que sigue en el grupo de Sumar, Alberto Ibáñez, ya se manifestó en contra del texto cuando se conoció la exposición de motivos que lo acompañaba. Ahora se debate en si optará por la abstención o si se mantendrá en contra. Una decisión que comunicará el martes en rueda de prensa.

#3 tierramar
www.meneame.net/m/actualidad/donde-estan-partidos-izquierda-espana En cuanto a la inmigración, los partidos de izquierda han optado por una postura absolutamente acrítica y dogmática. Defienden una inmigración sin controles bajo la bandera de los derechos humanos, pero olvidan deliberadamente que son los trabajadores españoles quienes pagan las consecuencias de esta política desastrosa. El aumento de la inmigración irregular por la frontera sur de Canarias o Ceuta ha desbordado…   » ver todo el comentario
#10 Klamp
#3 no disparar a matar o dejar que se ahoguen en el mar es defender una inmigración sin control. Ya, claro.
#14 omega7767
#3 yo lo veo, que los inmigrantes vienen y entran en el pais haya gobierno de izquierdas o derechas

Una vez los inmigrantes están dentro del pais, ni el gobierno de izquierdas ni el de derechas los puede deportar

¿como tratas a los que ya están dentro? ¿los explotas? ¿no les das ayudas y que duerman en las calles?¿que haces con los menores solos?


es un tema muy complicado y es muy facil ser populista y decir "vamos a expulsar a los inmigrantes e impedir que vengan más"
#16 soberao
#14 "Una vez los inmigrantes están dentro del pais, ni el gobierno de izquierdas ni el de derechas los puede deportar".

Se deporta inmigrantes a diario y existen leyes y procesos judiciales claros para hacerlo. Es lo que tiene ser inmigrante, incluso tú siendo español en un país de la UE, que en cualquier momento te pueden devolver a tu país. Por supuesto que hay procesos y leyes para esto. Pero si no tienes la nacionalidad tu estancia dependerá de muchos factores y de que cumplas esos mínimos.
#28 omega7767
#16 claro que se deporta, pero me refiero que las cifras de expulsados son muy por debajo de los que entran

por ejemplo, en 2024 se estima que entraron 64 mill inmigrantes y se expulsaron 2500. Además de dificil, deportar es muy caro
#17 soberao
#3 No creo que nadie defienda la "inmigración sin controles" lo que se defiende es que se trate a esos inmigrante ilegales como personas y con las garantías legales de un estado de derecho. No se puede permitir que los discursos racistas y xenófobos de partidos nazis y sus simpatizantes marquen las políticas que se deben desarrollar en temas de inmigración y sus problemas.
#18 Toponotomalasuerte
#3 falseas la realidad. La nacionalidad precisamente se menciona en cada delito cuando es un inmigrante cuando lo hace. si no, créeme que un hurto o una simple pelea no saldría en los diarios nacionales como sale ahora. Precisamente para dar una imagen irreal de que la delincuencia crece con la inmigración, cuando está pasa do el efecto contrario: España aumenta población y la criminalidad sigue bajando.

Hay odio, unodio enfermizo que criminaliza al inmigrante. No se abre las puertas ni son…   » ver todo el comentario
#6 tierramar
www.meneame.net/m/actualidad/villarroya-desmonta-hipocresia-discurso-s Villarroya desmonta la hipocresía del discurso sobre la inmigración de la "izquierda" sistémica. Denunció “el discurso de la izquierda institucional”, como: “profundamente hipócrita porque se limita a condenar la violencia —cuando la hay—, sin atender a los problemas reales que sufren los vecinos de muchos pueblos y barrios obreros”. “Nos dicen que no hay ningún problema, que todo va bien, que quien diga lo contrario es un fascista —ironizó—, pero los trabajadores de esos barrios no son fascistas. Son gente que convive todos los días con una situación que se degrada más y más”.
#12 Harkon
#6 Anda que no hay obreros fascistas que votan a Alvise y a Vox xD xD xD
#23 ehizabai
#12 Como hay nacionalistas españoles en Podemos.
#29 Harkon
#23 Pocos nacionalistas verás en Podemos, defendemos un mundo sin fronteras ni banderas.

De nada
#2 txepel
¿Alguien me puede explicar por qué la misma gestión de las políticas de inmigración es racista si la lleva el gobierno catalán y no-racista si la lleva el central?
#4 Cuchifrito
#2 Pregunta capciosa que asume que la gestión será la misma.
Cada uno tendrá su opinión sobre si se pide el traspaso con un objetivo u otro y si es mejor o no.
En la mía un gobierno nacionalista que da prioridad a la conservación de la "identidad" sobre los derechos individuales tendrá una gestión más restrictiva
#5 angelitoMagno
#4 El problema viene de que en la exposición de motivos se indica que la inmigración puede poner en riesgo la cohesión social y el idioma catalán.
www.meneame.net/story/sumar-apoyara-ley-psoe-junts-describe-inmigracio
#7 Cuchifrito
#5 Para mi el mayor problema será que empezará a entrar en conflicto la gestión de migración estatal con la de la comunidad. Si hay que hacer un reparto porque hay centros sobrecargados como ahora en canarias, se acogerán a que ellos tienen las competencias y ya.
#9 angelitoMagno
#7 Si existe una ley de reparto, tienes que cumplirla, sea quien sea quien gestione los centros.
#11 Cuchifrito
#9 Muchas leyes se han tumbado por invadir competencias.
#19 ehizabai
#4 ¿Sabes que en catalunya gobierna el PSC, no?
#22 Cuchifrito
#19 ¿Gobierna sin apoyos? ¿El propio PSC no es nacionalista?
#25 ehizabai
#22 Lo dicho, el argumento xenofobo esgrimido como la cosa natural.
Los catalanes son nacionalistas porque sí, porque lo dicen en España.
Gobierna el PSOE con apoyos en España, hay que derogar el departamento de migración, que harán cosad nazis.
Viva la xenofobia.
#20 Pedro_Bear
#2 solo se me pueden ocurrir hacer suposiciones.

¿Si a Cataluña se le diese por decir que ya tiene demasiado paquistaníes, y que solo acepta ucranianos?

Igual con los menores. Pero lo dicho, esto son solo suposiciones sin saber más del tema.
#21 ehizabai
#2 A ver, es rascista porque los catalanes no son de fiar, aunque gobierne el PSC.
Es xenofobia esgrimida por la izquierda española como argumento natural.
#30 Macnulti_reencarnado
#2 cabalgando contradicciones.
#8 tierramar
Anguita y Monereo trataron de importar una nueva corriente de izquierda, en la línea del partido de la izquierda alemana Die Linke, que revisa la premisa del "papeles para todos" para comenzar a hablar de "inmigración ordenada". "No podemos permitir que las personas mueran en el Mediterráneo, pero si no tienen derecho de asilo, tenemos que enviarlos de vuelta a su país rápidamente"; "el buenismo de la izquierda impide realizar una reflexión sobre…   » ver todo el comentario
#13 Harkon
#8 Sí, ya veo la cantidad de españolitos de pulserita que están deseando coger fresas a 50 grados al sol xD
#24 ehizabai
#13 El mismo argumento que manejaron los esclavistas.
Si no hay gente oara coger fresas, nos quedamos sin fresas. No traer mano de obra esclava en condiciones infrahumanas y llamarlo "derecho" y disfrazarlo de color fresa.
#27 Harkon
#24 No te confundas, por mi que pongan robots a hacerlo, lo prefiero, NADIE debería estar sometido a esas condiciones de trabajo y menos por una mierda de salario. Solo constató una realidad que los españolitos no quieren hacer ese trabajo ni otros ni aunque les pagarán 2000 euros al mes por hacerlos.

Buenos días
#1 Harkon
Por si alguien duda de la noticia, lo mismo pero en público con otro tratamiento no tan evidente intentando tapar donde está la división en el titular pero que al final dice lo mismo

La cesión de competencias migratorias a Catalunya divide a las izquierdas: ¿es racista o un paso hacia la descentralización?

"...en este momento no existe una postura totalmente consensuada en el seno del grupo parlamentario de Sumar, ya que, según ha podido saber Público, tanto Izquierda

…   » ver todo el comentario
#26 Leon_Bocanegra
Ya está otra vez tierramar con el argumentario de Frente Obrero. Que cansino.
#15 Klamp
algunos acomplejados hasta al FO, para sentirse un poco menos mal.
