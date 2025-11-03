La Diputación de Araba abre expediente sancionador a Euskal Udalekuak por Bernedo

El diputado general de Araba, Ramiro González, ha anunciado en Juntas Generales que se ha abierto un expediente sancionador a Euskal Udalekuak por posibles «incumplimientos graves de obligaciones» en el campamento de Bernedo, cuya actividad ha dado pie a una cascada de denuncias judiciales. González ha señalado en primer lugar incumplimiento de la obligación de realizar una comunicación previa de la actividad al departamento competente de la Diputación Foral de Araba y, en segundo lugar, incumplimiento de la obligación de facilitar...