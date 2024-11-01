edición general
"La diosa de la riqueza": condenan a una mujer china en el mayor decomiso de bitcoin de la historia por valor de más de US$6.000 millones

Una ciudadana china ha sido condenada después de una investigación internacional por fraude que resultó en lo que se cree es la mayor incautación de criptomonedas del mundo. La Policía Metropolitana de Londres afirma haber recuperado 61.000 bitcoins con un valor de más de US$6.700 millones a precios actuales. Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, se declaró culpable de adquirir y poseer la criptomoneda ilegalmente ante el Tribunal de la Corona de Southwark, Reino Unido, el lunes.

| etiquetas: china , bitcoin , economía , fraude , criptomonedas , reino unido
iñakiss
Tener ese dinero y no haberse blindado en inmunidad? Pues vaya parguela.
mono
Brutal, 6,000 millones. Ya que robas, al menos esta mujer roba a lo grande
R2dC
Para todos los calenturientos... hay foto de la ciudadana china en la noticia. No es el pavo de la imagen :troll:
ELON.2028
Y de la belleza. Mirad la foto de la entradilla.
