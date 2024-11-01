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Dinosaurios - Teoría del chorreo

La serie de los 90 "Dinosaurios" explica en que consiste la teoría del económica del chorreo.

| etiquetas: dinosaurios , teoria del chorreo , ricos , impuestos , pobres
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