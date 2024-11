Con el dinero me engañas tú, con el tiempo te engaño yo

Todos sabéis que es posible reclamar a la empresa el dinero que os deba mediante una sencilla demanda de reclamación de cantidad, que además es gratis porque no es obligatorio contratar abogado. Pero también sucede que estas demandas son las que más tardan porque son ordinarias (no preferentes) y que la empresa solo tiene que perder el 10% de intereses retrasando el pago. Por lo que siempre ha habido y habrá chicos listos que no dan lugar a que la empresa les deba dinero, sino que ellos mismos se cobran la deuda.