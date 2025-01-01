edición general
Dinamarca, pionera al otorgar a las personas derechos de autor sobre su rostro, voz y cuerpo para combatir los deepfakes

La reforma, respaldada por el 90 % del Parlamento danés, obligará a plataformas a retirar contenidos generados por IA sin consentimiento y permitirá reclamar indemnizaciones, sin afectar parodias ni sátira. El proyecto de ley, impulsado por el ministro de Cultura, busca dejar claro que “todas las personas tienen derechos sobre su propio cuerpo, su propia voz y sus propios rasgos faciales”, una protección que las leyes actuales no contemplan frente al avance de la IA generativa.

2 comentarios
Cuñado #2 Cuñado
Sería interesante saber quiénes fueron ese 10% que no apoyó la medida.
Mangione #1 Mangione
Pues muy requetebien.
