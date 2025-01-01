Dinamarca, pionera al otorgar a las personas derechos de autor sobre su rostro, voz y cuerpo para combatir los deepfakes

La reforma, respaldada por el 90 % del Parlamento danés, obligará a plataformas a retirar contenidos generados por IA sin consentimiento y permitirá reclamar indemnizaciones, sin afectar parodias ni sátira. El proyecto de ley, impulsado por el ministro de Cultura, busca dejar claro que “todas las personas tienen derechos sobre su propio cuerpo, su propia voz y sus propios rasgos faciales”, una protección que las leyes actuales no contemplan frente al avance de la IA generativa.