edición general
5 meneos
9 clics
Dinamarca elige el sistema de misiles de defensa aérea franco-italiano SAMP-T en lugar del Patriot PAC-3

Dinamarca elige el sistema de misiles de defensa aérea franco-italiano SAMP-T en lugar del Patriot PAC-3

Esta resolución representa una de las decisiones de adquisición más trascendentales en la historia moderna de la defensa de Dinamarca y señala un giro europeo ya que el gobierno danés había solicitado formalmente un paquete de misiles Patriot PAC-3 MSE estadounidense el 29 de agosto de 2025. A diferencia del Patriot, que se basa en una cobertura de radar sectorial, el radar rotatorio Arabel del SAMP/T proporciona cobertura completa contra ataques por saturación. Para Estados Unidos éste es el mayor revés histórico en el lucrativo sistema Patrio

| etiquetas: dinamarca , samp/t , patriot , europa , eeuu , compra
4 1 0 K 64 actualidad
1 comentarios
4 1 0 K 64 actualidad
#1 cunaxa
¿ Había alguna duda ? EEUU es el país que ha hecho amenazas más serias a Dinamarca y por extensión a la UE.
Claro que no hay que elegir sus armas.
1 K 17

menéame