Dimiten el gerente y el jefe de personal de la empresa de bomberos de la Generalitat Valenciana

Las fuentes oficiales achacan la salida a "motivos personales" mientras voces internas apuntan a que el ya exgerente aquejaría cierta "falta de independencia" en la dirección de la compañía y una "falta de apoyo en la gestión de la mercantil por parte del Consell". Se espera formalizar en el consejo de administración que se celebrará previsiblemente este viernes. También se ha producido recientemente la dimisión del director de Recursos Humanos, Juan Gutiérrez, que había aterrizado en la compañía hace apenas dos meses, a principio de septiembre