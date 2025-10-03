Dimite Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este martes que ha aceptado la dimisión de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, tras el escándalo generado por los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama del sistema sanitario público andaluz.
| etiquetas: dimisión , rocío hernández , andalucía , cribado , cáncer de mama
www.eldiario.es/andalucia/moreno-fulmina-consejera-salud-sofocar-escan
Del resto parece que hay algo pero hay que ver y curiosamente las pruebas que tienen descartan a Sánchez.
A ver qué hacen como el escándalo vaya a más.
Que es posible que ocurra en cuanto se averigüen las causas de semejante despropósito de error.
www.rtve.es/noticias/20251003/consejera-andaluza-no-dimite-por-fallos-