Dimite Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía

Dimite Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este martes que ha aceptado la dimisión de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, tras el escándalo generado por los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama del sistema sanitario público andaluz.

| etiquetas: dimisión , rocío hernández , andalucía , cribado , cáncer de mama
Comentarios destacados:    
meroespectador #2 meroespectador
Cómo será la película para que dimita uno del PP...
cenutrios_unidos #10 cenutrios_unidos
#2 Donde la van a colocar?
reivaj01 #12 reivaj01
#10 si hay porra yo apuesto por Quirón que siempre es caballo ganador.
luspagnolu #6 luspagnolu
No nos dejemos engañar: el culpable es el PP en su conjunto y la destrucción de la Sanidad Pública que llevan a cabo en todos los lugares en que gobiernan, en este caso mi tierra, Andalucía.
yoma #4 yoma
Entonces él tendría que dimitir también. El PP pide la dimisión de Sánchez por lo que hacen los de más abajo. :troll:
Sandilo #8 Sandilo
#4 Su mujer, su hermano, su secretario general, y sus íntimos amigos no son “los de abajo”.
meroespectador #14 meroespectador
#8 Su mujer tras varios años de juicio no han podido demostrar pruebas de ningún delito, del hermano tampoco.
Del resto parece que hay algo pero hay que ver y curiosamente las pruebas que tienen descartan a Sánchez.
#1 porcogrosso *
Con semejante escándalo, eso tendría que haberlo hecho el primer día.
perrico #9 perrico
Han quemado el cortafuegos.
A ver qué hacen como el escándalo vaya a más.
Que es posible que ocurra en cuanto se averigüen las causas de semejante despropósito de error.
ayatolah #7 ayatolah
Hace unos días decía que "dimitir sería lo fácil", va a ser que al final tiró por lo fácil. :troll: :troll: :troll:

www.rtve.es/noticias/20251003/consejera-andaluza-no-dimite-por-fallos-
#3 AlexGuevara
Es lo mínimo
#11 malarte
No la vamos a echar de menos, incompetente y cuando se le muestran sus errores, prepotente, en una palabra, del PP…
