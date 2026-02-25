edición general
Dimite el jefe de Policía Local de Alcalá de Henares, investigado por violencia machista

Las denuncias contra él las interpusieron una agente de Policía Local y una trabajadora municipal de Torrejón de Ardoz, donde el ahora dimitido ejerció antes de su traslado a Alcalá.

