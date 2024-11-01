Dimite el jefe operativo de la Policía Nacional tras la denuncia por violación de una subordinada

El comisario principal José Ángel González ha sido citado a declarar el próximo 17 de marzo después de que una agente denunciara que le ordenó llevarlo a su casa y allí la agredió sexualmente tras su negativa a mantener relaciones
¿Interesa para tu relato?
¿Buscas determinadas analogías?
Madre mia, cambia de medios de desinformación.
Las noticias se actualizan constantemente. El meneo que enlaza #6 habla de investigación. Cuando clicas en el enlace ya habla de dimisión.
Y luego que si TVE es una sucursal de Moncloa. Los cojones.