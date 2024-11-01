edición general
Dimite el jefe operativo de la Policía Nacional tras la denuncia por violación de una subordinada

El comisario principal José Ángel González ha sido citado a declarar el próximo 17 de marzo después de que una agente denunciara que le ordenó llevarlo a su casa y allí la agredió sexualmente tras su negativa a mantener relaciones

pitercio
Esto no sale en "servir y proteger".
robustiano
#4 Ahora es comprometidos contigo... ¬¬
vviccio
Qué asco da esto.
sotillo
#1 Está gente de la vieja escuela no termina de entender que no estamos en el franquismo aunque ellos lo quieran
Cehona
¿Porque te inventas las cosas?
¿Interesa para tu relato?
¿Buscas determinadas analogías?
Madre mia, cambia de medios de desinformación.
robustiano
#6 Relacionada en todo caso, ésta es la dimisión del individuo... :-P
arariel
#7
Las noticias se actualizan constantemente. El meneo que enlaza #6 habla de investigación. Cuando clicas en el enlace ya habla de dimisión.
Casiopeo
Telediario de esta misma noche sobre la dimisión del DAO de la policia: despues de la información, declaraciones de Feijoó y de una señora de Vox diciendo que el pais se esta derrumbando. De nadie más.

Y luego que si TVE es una sucursal de Moncloa. Los cojones.
frankye
Y este es la autoridad?
YSiguesLeyendo
por qué nadie destaca que también la misma querella ha dado pie a que lo investiguen por malversación de caudales públicos, es decir, ¡faltan dineros! ¿cuándo vamos a poner igual de alto el grito en el cielo por lo que hacen con la bragueta que por lo que hacen con la cartera, en este caso con la cartera de todos, con el dinero público?
robustiano
#8 No encuentro lo de la malversación, ¿por ande anda eso? ?(
diablos_maiq
Seguro que si en lugar de una subordinada hubiese sido una coordinada se iría de rositas
