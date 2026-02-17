edición general
El director adjunto operativo de la Policía Nacional, investigado por agresión sexual

Se admite la querella contra José Ángel González, máximo mando de la Policía Nacional

| etiquetas: policía nacional , agresión sexual
5 comentarios
makinavaja #3 makinavaja
Teniendo en cuenta que lo investigarán sus subordinados.... :-D :-D :-D
elgranpilaf #4 elgranpilaf
Con esa cara no me extraña que ninguna mujer quiera follar con él
#5 tpm1
#4 "La víctima, que llegó a mantener una relación extramatriomonial, según reconoce en la querella, intentó dejarlo pero no pudo por el temor a represalias profesionales y la presión psicológica mediante la invocación reiterada de su autoridad jerárquica."

No lo deja claro la noticia, pero parece que era con dicho sujeto.
#1 Zamarro *
Digo lo mismo que en el otro meneo: Me espero con palomitas, a ver que dice Frijolito, que segun si son abusos buenos o malos, lo condena o lo defiende ...
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
baia baia baia a ver hasta donde llega esto :popcorn:
