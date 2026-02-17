·
El director adjunto operativo de la Policía Nacional, investigado por agresión sexual
Se admite la querella contra José Ángel González, máximo mando de la Policía Nacional
actualidad
5 comentarios
#3
makinavaja
Teniendo en cuenta que lo investigarán sus subordinados....
0
K
12
#4
elgranpilaf
Con esa cara no me extraña que ninguna mujer quiera follar con él
0
K
10
#5
tpm1
#4
"La víctima, que llegó a mantener una relación extramatriomonial, según reconoce en la querella, intentó dejarlo pero no pudo por el temor a represalias profesionales y la presión psicológica mediante la invocación reiterada de su autoridad jerárquica."
No lo deja claro la noticia, pero parece que era con dicho sujeto.
0
K
10
#1
Zamarro
*
Digo lo mismo que en el otro meneo: Me espero con palomitas, a ver que dice Frijolito, que segun si son abusos buenos o malos, lo condena o lo defiende ...
0
K
8
#2
CharlesBrowson
baia baia baia a ver hasta donde llega esto
0
K
8
No lo deja claro la noticia, pero parece que era con dicho sujeto.