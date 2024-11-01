edición general
Dimite el jefe de datos del Seguro Social, denunciando un ambiente "intolerable” en la agencia estadounidense

En su carta, Borges detalló que detectó proyectos y decisiones que podrían haber violado regulaciones federales y comprometer el resguardo de activos de alto valor dentro de la nube. También afirmó que la conducción actual de la agencia creó un ambiente de temor entre los trabajadores, donde expresar preocupaciones podía traducirse en represalias o despidos. De acuerdo con su testimonio, incluso solicitudes formales de información sobre actividades cuestionables fueron rechazadas o ignoradas por la cúpula de la SSA.

Borges alertó que datos sensibles de millones de estadounidenses habían sido cargados en un entorno de nube con vulnerabilidades que, según él, podían exponer información personal a accesos no autorizados.

¿De donde sacan Trump y Musk a sus expertos? ¿del congreso de VOX?
#1 que vamos a ver una filtración masiva de datos de estadounidenses ni cotiza
#2

Yo creo que eso ya lo vende AWS como servicio. :roll:
