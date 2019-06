El programa de fidelización de la grulla alemana, Lufthansa Miles & More se encuentra en una interesante encrucijada judicial. Empezaremos por la parte más interesante: un despacho de abogados Berlinés argumenta que las millas del programa Miles & More son consideradas como moneda electrónica y que su cliente desea reembolsar sus 715.000 millas Miles & More por nada más y nada menos que 21.000 euros.