Lo que dijo Trump en una avalancha de 158 publicaciones en Truth Social, desde las 21:00 del lunes hasta la medianoche [ENG]

El presidente Trump inició una maratón de publicaciones en Truth Social durante varias horas la noche del lunes, atacando a rivales políticos y resaltando mensajes de sus seguidores sobre sus logros. Por cifras: según un análisis de Axios, Trump hizo 158 publicaciones entre las 21:00 del lunes y las 00:00 del martes, casi una publicación por minuto. El martes por la mañana retomó su ritmo habitual de publicaciones.