Lo que dijo Trump en una avalancha de 158 publicaciones en Truth Social, desde las 21:00 del lunes hasta la medianoche [ENG]

El presidente Trump inició una maratón de publicaciones en Truth Social durante varias horas la noche del lunes, atacando a rivales políticos y resaltando mensajes de sus seguidores sobre sus logros. Por cifras: según un análisis de Axios, Trump hizo 158 publicaciones entre las 21:00 del lunes y las 00:00 del martes, casi una publicación por minuto. El martes por la mañana retomó su ritmo habitual de publicaciones.

themarquesito
Con cualquier otro presidente, esto sería motivo para invocar la XXV Enmienda, pero con Trump es un martes común.
HeilHynkel
#2

Muy lento ese proceso. Mejor el Carcano M91.
JackNorte
Mañana abre un twitch y pasado lo entrevista Jordi Wild
pepel
No podía dormir, pensaba demasiado en Epstein y la garrafa de whisky que me dieron los mexicanos.
loborojo
Está perdiendo The Base
Lo de Epstein, no le viene bien que que le relacionen con el sueño sionista de meneame
