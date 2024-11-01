Lo que dijo Losantos sobre la portada de ‘Lecturas’ agrava aún más el problema de Ayuso con su novio: “Llevan meses”  

Losantos incide en que los protagonistas de estas líneas llevaban “varios meses” y ella unas semanas queriendo… (hacerlo público): “Está muy ilusionada y espera que sea el definitivo”. Asimismo, indica que se conocieron antes de la ruptura de la presidenta con su anterior pareja, pero que la relación empieza más tarde.
| etiquetas: losantos , ayuso , gonzález amador
Por como habla de ella, creo que tiene más ganas de echarle un caliqueño que el propio legionario (por lo de ser el novio de la muerte).
Según Lecturas, en 2021 Ayuso tenía una relación secreta con su peluquero.
www.lecturas.com/actualidad/exclusiva-isabel-diaz-ayuso-enamorada-secr
¿Cual es la verdad detrás de esta trama de Ayuso, Alberto y el Peluquero? ¿Quienes más participaron? ¿Se apuntó Begoña? ¿Es una conspiración judía? ¿Es una trama urdida por Israel? ¡¡Queremos saber!!
.