Lo que dijo Losantos sobre la portada de ‘Lecturas’ agrava aún más el problema de Ayuso con su novio: “Llevan meses”

Lo que dijo Losantos sobre la portada de ‘Lecturas’ agrava aún más el problema de Ayuso con su novio: “Llevan meses”  

Losantos incide en que los protagonistas de estas líneas llevaban “varios meses” y ella unas semanas queriendo… (hacerlo público): “Está muy ilusionada y espera que sea el definitivo”. Asimismo, indica que se conocieron antes de la ruptura de la presidenta con su anterior pareja, pero que la relación empieza más tarde.

#1 Pixmac
Alberto Quirón seguramente pensó que siendo la pareja de Ayuso nunca le investigarían pero, por desgracia para él, Hacienda no está controlada por la Comunidad de Madrid.
camvalf #3 camvalf
#1 se creyó eso de que Madrid es España dentro de España, o algo parecido
Dragstat #5 Dragstat
#1 con el PP en el gobierno central y Montoro de ministro de Hacienda seguramente habría tenido más suerte.
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
E igual lo hizo queriendo.

Por como habla de ella, creo que tiene más ganas de echarle un caliqueño que el propio legionario (por lo de ser el novio de la muerte).
Lenari #6 Lenari
Esto es todavía mucho más serio.

Según Lecturas, en 2021 Ayuso tenía una relación secreta con su peluquero.
www.lecturas.com/actualidad/exclusiva-isabel-diaz-ayuso-enamorada-secr

¿Cual es la verdad detrás de esta trama de Ayuso, Alberto y el Peluquero? ¿Quienes más participaron? ¿Se apuntó Begoña? ¿Es una conspiración judía? ¿Es una trama urdida por Israel? ¡¡Queremos saber!!

.  media
cabobronson #7 cabobronson *
#6 xD o que ella sea un hombre operado, mal claro
JuanCarVen #8 JuanCarVen
#6 Relee que vas confundido. xD xD
pitercio #4 pitercio
El churrinano fascista, cronista de lo grotesco y biógrafo del escarnio, tendrá que purgar sus faltas con el borracho para poder seguir perteneciendo al círculo del pantano. Le pedirá infinita sumisión porcina.
