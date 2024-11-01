«La digitalización ha desmaterializado nuestra realidad»

La vertiginosa velocidad a la que acontecen los hechos en el siglo XXI hace que todo se vuelva más complejo. Para Elena Pisonero (Madrid, 1963), economista y experta en transformación y liderazgo, es precisamente «esa complejidad lo que vuelve diferencial» el momento disruptivo que vivimos. En su último libro, ‘El espíritu del sherpa’ (Almuzara, 2025), indaga cómo la digitalización ha transformado de forma radical nuestro mundo o la necesidad de dar con líderes transformadores que sepan hacer frente a un momento de cambio sin precedentes.