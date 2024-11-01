edición general
Digi mueve ficha tras el ERE de Telefónica y crea 500 puestos de trabajo

Digi se desmarca de la tendencia del sector en España, marcado en los últimos años por los ERE de Telefónica, Vodafone y MásOrange

javibaz #2 javibaz
Y los contratará ya formados. Jugada perfecta.
makinavaja #3 makinavaja
#2 Y bien conocedores de la tecnología de la competencia... :-D :-D :-D
#4 Suleiman
#2 Pagando cacahuetes, por supuesto....
Mark_ #1 Mark_
Solo tienen que seguir haciendo lo que hacen. Sin más. No meterse en tonterías, solo dar cobertura a buen precio.
Pointman #5 Pointman
Digi se está llevando mucho personal de Telefónica. No sé si también de otras telecos.
