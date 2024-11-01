·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9710
clics
Menos 2 horas en un hospital de Estados Unidos: 41.297 dólares
6086
clics
¿Qué porcentaje de salario es necesario para alquilar un piso de un dormitorio en las capitales europeas?[ENG]
5154
clics
El Mundo (...del Bulo)
3387
clics
Sagrada Familia: los comportamientos desconcertantes de Jesús, María y José según los evangelios apócrifos
3106
clics
Villamanín, el día después: tres décimos cobrados y bajo sospecha, desconfianza, calles vacías y la sensación de que "el acuerdo verbal saltará por los aires"
más votadas
686
Los mensajes de Mazón a Feijóo el día de la DANA hunden la versión defendida por el PP durante más de un año
222
Fallece a los 91 años el icono del cine francés Brigitte Bardot (FR)
247
Gabriel Rufián liderará “Izquierdas de Frente” (IdF), coalición para generales entre Podemos, Bildu, BNG, ERC, IU y Sumar
403
Los indultos de Trump «empiezan en un millón de dólares» (ENG)
419
Sareb: el final de una gran estafa
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
24
clics
Digi mueve ficha tras el ERE de Telefónica y crea 500 puestos de trabajo
Digi se desmarca de la tendencia del sector en España, marcado en los últimos años por los ERE de Telefónica, Vodafone y MásOrange
|
etiquetas
:
digi
,
ere de telefonica
7
2
0
K
98
tecnología
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
98
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
javibaz
Y los contratará ya formados. Jugada perfecta.
1
K
23
#3
makinavaja
#2
Y bien conocedores de la tecnología de la competencia...
0
K
11
#4
Suleiman
#2
Pagando cacahuetes, por supuesto....
0
K
13
#1
Mark_
Solo tienen que seguir haciendo lo que hacen. Sin más. No meterse en tonterías, solo dar cobertura a buen precio.
0
K
11
#5
Pointman
Digi se está llevando mucho personal de Telefónica. No sé si también de otras telecos.
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente