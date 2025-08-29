edición general
Difundieron audios de Karina Milei tras el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Por ejemplo, fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina. Cuando las fuerzas llegaron, Kovalivker se estaban yendo en un auto: en el asiento de atrás le encontraron distintos sobres, en cuyos interiores había distintas cantidades de dólares. En total, eran 266 mil dólares y siete millones de pesos. El dinero fue hallado con anotaciones y al empresario le secuestraron el celular y el pasaporte.

#1 lameth
"Y al empresario le secuestraron el celular y el pasaporte". Espero que sea una forma de halbar de allí, porque tela que "te secuestren el móvil" cuando es empresario, y cuando no, "requisar".
calde #2 calde
Temblad gusanos! xD

Menuda basura han votado en Argentina.

Lo peor es que es obvio el desprecio de esta gente hacia los seres humanos, como cuando escuchas a Trump, o al resto de extrema derecha. Venderían a su madre por 4 duros. Les da igual que la gente sufra si ellos pueden llevarse un margen... Y les votan igual! o_o
