"Difamación", documental de 2009 [ENG con subs ES]  

El director israelí Yoav Shamir se embarca en una provocativa -y a veces irreverente- búsqueda para responder a la pregunta, "¿Qué es el antisemitismo hoy?" ¿Sigue siendo una amenaza peligrosa e inmediata? ¿O es una táctica de miedo utilizada por los sionistas de derecha para desacreditar a sus críticos? Hablando con una serie de personas de todo el espectro político (incluyendo al jefe de la Liga Antidifamación y su crítico más feroz, el autor Norman Finkelstein) y viajando a lugares como Auschwitz (con escolares israelíes) y Brooklyn.