"No puedo dibujar" es una frase engañosa. Por lo general, las personas que dicen esto realmente quieren decir: "no puedo dibujar cosas que parezcan realistas". Pero en lugar de tratar de entender lo que hace que los dibujos parezcan realistas, se dan por vencidos desde el principio, ya que, bueno, o puedes dibujar, o no puedes.