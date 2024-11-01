Un diente roto y gritos de “maricón”: nueva agresión de los vigilantes del Extremúsika

Un joven de 24 años denuncia una agresión por parte de la seguridad privada del festival. El parte médico confirma la pérdida de una pieza dental y múltiples lesiones, en un nuevo episodio de violencia en el festival cacereño. La primera jornada del festival Extremúsika ha quedado marcada por una denuncia formal ante la Policía Nacional por una presunta agresión lgtbifóbica. Los hechos, ocurridos en el entorno del Recinto Hípico de la capital cacereña, involucran a miembros del dispositivo de seguridad privada del festival.