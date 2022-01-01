"La dicotomía era cuidarlo bien y a la vez ayudarlo a morir": Gina Montaner sobre la eutanasia a la que se sometió en España su padre, el escritor cubano Carlos Montaner

Cuando Carlos Alberto Montaner dijo que dejaba Miami para trasladarse a Madrid, alguien comentó "oh, te vas a vivir a España" y él respondió "no, me voy a morir a España". No era una licencia creativa. En octubre de 2022, el periodista, escritor e intelectual cubano cerró su etapa en Estados Unidos para regresar a su casa en Madrid con una idea muy clara: solicitar la prestación de ayuda para morir, la eutanasia. Padecía Parkinson y no quería prolongar su deterioro. Iniciaba así un recorrido de nueve meses que realizó con profunda convicción.