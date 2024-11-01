Dick Cheney y la gran mentira que nunca debe olvidarse (ENG)

En los últimos años de su vida, Dick Cheney se ganó elogios por romper con su querido Partido Republicano y desafiar a Donald Trump, advirtiendo que Trump era una «amenaza para la república». Eso fue loable, y en cierto modo contradecía los esfuerzos que había realizado durante su vicepresidencia para aumentar el poder del comandante en jefe y sentar las bases de la presidencia imperial que Trump ahora busca establecer. Pero Cheney, que falleció el lunes a los 84 años, nunca abordó la peor transgresión de sus décadas en la política.