Diccionario de ofensas Trump-español: todo lo que el presidente de EEUU nos ha llamado en sus arrebatos de cólera

Nunca hemos sido su ojito derecho, pero desde que Pedro Sánchez se opuso al 5% del PIB en la OTAN su obsesión ha sido recurrente. Y verbalmente muy variada, por cierto. Lo cierto es ningún presidente de EEUU ha tenido a España tan presente en décadas. Esto en casi cualquier circunstancia sería muy bueno para nuestro país, pero ocurre que la insistencia de Donald Trump empieza a ser obsesiva, para mal... aunque Pedro Sánchez ha encontrado un filón en su oposición al magnate republicano.
