¿Qué dibujos animados aportan más a los niños pequeños? La ciencia tiene su claro ganador y lo recomienda a todos los padres

Algunos programas abusan de cambios de ritmo y efectos visuales que disparan la dopamina en cerebros aún inmaduros, lo que explica que los niños pidan más capítulos sin mostrar señales de cansancio. Sin embargo, este hábito abre una cuestión más amplia sobre qué dibujos animados convienen realmente a los niños en su desarrollo cotidiano, y ahí entra en juego la serie australiana Bluey.
| etiquetas: dibujos animados , niños
#teahorrouncomentario No hagáis caso al artículo.
Es una maravilla en todos los sentidos. Desde su duración de solo ocho minutos hasta las moralejas que salen en todos y cada uno de los capítulos.
No es solo el mejor dibujo animado para niños, es el mejor para verlos como padres. Parece una tontería, pero como padre puedes estar jodido por algunas acciones que tomas y ver que un guionista lo naturaliza en el programa te hace ver que todos tenemos nuestras cosas malas y que, seguramente, no es para tanto.
El programa en mi opinión es de visión obligada para padres o para personas que lo vayan a ser. Y repetirlos, para que cale.
¡Anda ya va a ser buena para los niños! Donde estén Bob Esponja, Hora de Aventuras y alguno similar que se quiten el "porno infantil" como "La patrulla canina", "Escuela de unicornios" o la puta mierda de Bluey.
Eso sí, se la puse a mis hijos (DBZ Kai, que ya viene repelada y al punto) y mis hijos se aburren. Prefieren el chute continuo de dopamina que les da Youtube.
Bluey dudo que sea adecuado para niños menores de 5-6 años, más que nada porque todavía no siguen los argumentos de los capítulos. Hay contenido infantil muy bueno y mucha basura, pero cada uno tiene su franja de edad, es trabajo de los padres tener dos dedos de frente para distinguirlo.
Hay algunos temas del Bluey que quizas no sigan los niños de 4 (aunque son temas que muchos tienen que vivir en sus carnes tambien) pero la inmensa mayoria de temas los entienden perfectamente crios de 4 o incluso 3. Un niño de 4 años no es un bebe ya y se entera perfectamente. Y no te digo nada si ya te sientas con ellos y lo hablas despues del episodio.
