Díaz Canales y Altarriba nombrados Caballeros de la Orden de las Artes y las Letras

Nos enteramos gracias a Norma Editorial que Juan Díaz Canales (Blacksad) y Antonio Altarriba (El Arte de Volar) han sido reconocidos con la prestigiosa distinción que otorga el gobierno francés, al ser nombrados Caballeros de la Orden de las Artes y las Letras por parte del Ministerio de Cultura de Francia. Sobre esta distinción, La Ordre des Arts et des Lettres (Orden de las Artes y las Letras) recompensa a las personas que se han distinguido por sus creaciones en el dominio artístico o literario o por la contribución que han aportado...