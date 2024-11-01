«Diary Of A CEO, te está haciéndo menos exitoso» (inglés)  

El podcast «Diary Of A CEO» tiene 50 millones de oyentes. Cualquiera de estos podcasts sobre el éxito —como los de Steven Bartlett o Chris Williamson— te promete los secretos, las estrategias y los marcos de trabajo de las personas más exitosas del mundo. Cómo tener éxito. El problema es este: la ciencia dice que no puede cumplir esa promesa. Y no solo eso: si lo analizas detenidamente, verás que el modelo de negocio demuestra que nunca se diseñó para ello. Este vídeo no pretende desacreditar a Steven Bartlett. Trata sobre un problema estru
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Por poner un ejemplo, Jeff Bezos tenía una librería y empezó a vender libros online. El comercio online iba a crecer con Jeff Bezos y sin Jeff Bezos. Y para que su empresa creciera necesito seis rondas de inversionistas, que eran los que tenían la pasta y los contactos
Coña, ok, pero resumen, plis