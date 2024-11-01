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«Diary Of A CEO, te está haciéndo menos exitoso» (inglés)

«Diary Of A CEO, te está haciéndo menos exitoso» (inglés)  

El podcast «Diary Of A CEO» tiene 50 millones de oyentes. Cualquiera de estos podcasts sobre el éxito —como los de Steven Bartlett o Chris Williamson— te promete los secretos, las estrategias y los marcos de trabajo de las personas más exitosas del mundo. Cómo tener éxito. El problema es este: la ciencia dice que no puede cumplir esa promesa. Y no solo eso: si lo analizas detenidamente, verás que el modelo de negocio demuestra que nunca se diseñó para ello. Este vídeo no pretende desacreditar a Steven Bartlett. Trata sobre un problema estru

| etiquetas: vida , sociedad , opinón , crítica , autoayuda
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3 comentarios
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Butters #2 Butters
El secreto del éxito es dinero y contactos. Y ni siquiera eso te lo asegura. Y luego hay gente que tiene la suerte de entrar en un negocio que por si solo le aupa porque le lleva la corriente.

Por poner un ejemplo, Jeff Bezos tenía una librería y empezó a vender libros online. El comercio online iba a crecer con Jeff Bezos y sin Jeff Bezos. Y para que su empresa creciera necesito seis rondas de inversionistas, que eran los que tenían la pasta y los contactos
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#1 mr.karo
Me he topado con este vídeo, que, con varios argumentos y puntos de vista, cuestiona la tendencia actual tan presente en temáticas recurrentes sobre podcasts de autoayuda, superación y éxito. Interesante, como mínimo, por la forma en que lo aborda.
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chatOGT #3 chatOGT
#1 resumen o #teahorrounclick???? No tengo tiempo (que perder) en un vídeo... No es eficienteeeeee!!!

Coña, ok, pero resumen, plis
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menéame