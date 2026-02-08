·
Diario Red. Elecciones Aragón. Seguimiento del proceso electoral y opinión
enviado
____
24 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#1
: «amplio seguimiento de las elecciones aragonesas en Diario Red. captura actual de su portada:»
YSiguesLeyendo
2026-02-08 22:23:52
#3
: «Qué mal que los aragoneses no hayan votado "en clave feminista"...
»
Golan_Trevize
2026-02-08 22:24:10
#9
: «#1
y que este medio de comunicación aparezca a menudo en la portada de esta web...»
Pulpatine
2026-02-08 22:31:31
#4
: «Van a pedir un crowfunding para otra taberna?»
erfollonero
2026-02-08 22:24:31
#14
: «#11 Pena que en Menéame solo haya facha pobres
»
Delay
2026-02-08 22:37:15
#1
YSiguesLeyendo
amplio seguimiento de las elecciones aragonesas en Diario Red. captura actual de su portada:
11
K
121
#9
Pulpatine
#1
y que este medio de comunicación aparezca a menudo en la portada de esta web...
8
K
84
#3
Golan_Trevize
Qué mal que los aragoneses no hayan votado "en clave feminista"...
8
K
92
#4
erfollonero
Van a pedir un crowfunding para otra taberna?
5
K
52
#21
celyo
#4
no, para la hipoteca del chalet, que van a meter el bar y la sede de Podemos.
0
K
14
#2
NPCMeneaMePersigue
#0
yo hago la mitad de esta mierda y estás hablando de que me bombardeen
4
K
44
#10
Delay
#2
En el Bar Paco deben estar celebrándolo con chupitos y fulanas
4
K
21
#20
DonBoton
*
#10
El bar paco es donde os reunís los militantes del PSOE? Ale, deja esto ya y corre, que te estarán esperando para celebrar que habéis superado a Vox!
2
K
-3
#17
DonBoton
#2
es que te tienen manía. No te olvides del gorrito de aluminio y de tomarte la pastilla esta noche
2
K
33
#22
Doisneau
*
#2
Podriamos decir que es un genocidio de escaños de izquierdas
2
K
35
#5
Pulpatine
Otros paletos medio-retrasados que votan mal porque tienen la sesera comida por Elon Musk.
¡¡Alerta antifascista!!
4
K
42
#7
lonnegan
#5
Han votado mal pero votar por Podemos también habría sido votar mal
2
K
24
#11
celyo
Si fuera esto forocoches, se les mandaba unos mariachis a la sede de Podemos
3
K
41
#14
Delay
#11
Pena que en Menéame solo haya facha pobres
2
K
45
#19
celyo
#14
Mientras tanto en las sede de Podemos ....
youtu.be/P-7moc6I9Jg?si=64xPZ2jjDQH4Wak1
0
K
14
#13
Juanjolo
*
Han muerto de exito. Por algo estan los Iglesias tan violentos con Vito.
2
K
29
#12
VFR
elecciones aragonesas? eran hoy? nadie me había avisado
2
K
29
#15
Pacman
#12
y las portuguesas también
1
K
33
#8
YSiguesLeyendo
la Verstrynge ya dio en el clavo con su diagnóstico de la situación:
www.eldiario.es/politica/lilith-verstrynge-explica-salida-anos-despues
1
K
26
#23
bronco1890
Es curiosos el tremendo rechazo que genera Podemos, no ya entre la derecha, si no que también vemos a la izquierda alegrándose de su desaparición.
Su única aportación a este país ha sido sembrar enfrentamiento, odio y división: derechas contra izquierdas, caseros contra inquilinos e incluso mujeres contra hombres. Nadie sensato quiere eso y por suerte van a desaparecer de una vez.
Pero vendrán otros y hay que estar atentos, el populismo es el cáncer de la democracia.
1
K
26
#6
vicvic
Estaba leyendo rápido y en vez de "Aragón" me pareció que estaba escrito "apagón" jeje porque será..
1
K
24
#18
Enero2025
Podemos está muerto y apestando a podrido.
1
K
19
#24
Alakrán_
Así sigue.
Triste, muy triste.
0
K
14
#16
Scutarius
Pero es curioso que llevamos 10 años celebrando que han desaparecido, al mismo tiempo que seguimos usándolos para decir que estamos amenazados por el comunismo woke bolchevique.
0
K
6
Ver toda la conversación (
24
comentarios)
