El ‘Diario de León’ regala un calendario de 2026 con una foto de Franco

El ‘Diario de León’ regala un calendario de 2026 con una foto de Franco  

El periódico leonés, en una provincia con grave represión franquista, elige una imagen del dictador de 1964 para ilustrar el mes de junio

Mark_ #4 Mark_
Otra cosa no, pero el franquismo hizo muy bien su trabajo de limpieza ideológica al conseguir que en zonas de prevalencia obrera (Castilla, el campo andaluz, etc) suprimir toda disidencia a golpe de bala y sustituirla por el facherío local. Aquí en Sevilla, donde los republicanos se defendieron hasta sus últimas fuerzas, hemos acabado teniendo la mayor fosa común abierta desde Srebrenica, con 4453 cuerpos.

www.aranzadi.eus/pico-reja

Normal que Sevilla sea una zona clasista y facha a más no poder.
Delay #1 Delay *
El calendario:  media
cosmonauta #2 cosmonauta
Conocen bien a sus lectores
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
#2 Esa gente no lee.
#7 Perrota
Batiatto?
#8 Tensk
#7 Centro de fachedad permanente...
dunachio #3 dunachio
Hombre, yo me esperaba el mes de noviembre con esta foto. Hubiese sido lo suyo.  media
alfre2 #5 alfre2
Ascazo!
