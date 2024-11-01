edición general
Diana recorre sola 6400 kilómetros desde Ceuta hasta el Caribe, donde está poniendo huevos

Diana, de 20 años de edad, ha llevado a cabo una extraordinaria travesía de más de 6.400 kilómetros desde las costas de Ceuta hasta el Caribe. Nadie apostó por que sería capaz de cruzar el Atlántico. Salió por el Estrecho de Gibraltar en septiembre y llegó a la costa americana en febrero, donde permanece actualmente. Este comportamiento es típico de las hembras.

| etiquetas: diana , ceuta , caribe , travesía , atlántico , viajes
Asimismov #1 Asimismov
Esto es un clickbait de libro:
¡Enhorabuena!

Has modificado el titular
verdor #2 verdor
#0 Apuesto a que es una tortuga
Alt126 #5 Alt126
#2 Yo estaba entre una tortuga o algún tipo de pajarraco raro (las migraciones son de norte a sur, no de este a oeste, generalmente).
mis_cojones_en_bata #4 mis_cojones_en_bata
Microbloging
#3 harverto
Mi ilusión es que fuera un therian
LokoYo_ #6 LokoYo_ *
He votado sensacionalista para que @Leclercia_adecarboxylata aprenda a poner una noticia. No deberia usare tecnicas de clickbait para poder entender de que se esta hablando.

La noticia lo dice claramente
Diana, la tortuga boba rescatada en Ceuta, recorre 6,400 km cruzando el Atlántico
