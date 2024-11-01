Diana recorre sola 6400 kilómetros desde Ceuta hasta el Caribe, donde está poniendo huevos

Diana, de 20 años de edad, ha llevado a cabo una extraordinaria travesía de más de 6.400 kilómetros desde las costas de Ceuta hasta el Caribe. Nadie apostó por que sería capaz de cruzar el Atlántico. Salió por el Estrecho de Gibraltar en septiembre y llegó a la costa americana en febrero, donde permanece actualmente. Este comportamiento es típico de las hembras.